Wohnortnahe Hilfe

Adipositas: Jeder Fünfte im Burgenland betroffen

Burgenland
03.03.2026 19:00
Interdisziplinäre Betreuung: 231 Betroffene wurden seit dem Start der bariatrischen Ambulanz in ...
Interdisziplinäre Betreuung: 231 Betroffene wurden seit dem Start der bariatrischen Ambulanz in der Klinik Güssing behandelt.(Bild: Krone KREATIV/Gesundheit Burgenland, grinny – stock.adobe.com)
Porträt von Burgenland-Krone
Von Burgenland-Krone

Das Burgenland weist österreichweit die höchste Adipositas Rate auf. Anlässlich des Welt-Adipositas Tages zieht die bariatrische Ambulanz an der Klinik Güssing Bilanz: 231 Patienten wurden in einem Jahr behandelt. Den Betroffenen will man neuen Mut machen und zusätzliche Lebensjahre ermöglichen.

0 Kommentare

Morgen ist Welt-Adipositas Tag. Ein Tag, der aufrütteln soll. Denn Übergewicht ist kein Schönheitsproblem, sondern eine chronische Erkrankung mit dramatischen Folgen. Und das Burgenland ist besonders betroffen. Jede dritte Person in Österreich ist übergewichtig, fast jede sechste gilt als adipös. Im Burgenland liegt der Anteil mit 21,7 Prozent sogar deutlich höher als im Bundesdurchschnitt.

Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Gelenkprobleme und eine erhöhte Anfälligkeit für schwere Infektionen gehören für Betroffene zu den häufigsten Konsequenzen. Besonders alarmierend: Laut Studien sind über acht Prozent aller Todesfälle in Österreich (unter 85 Jahre) auf Adipositas zurückzuführen.

231 Patienten fanden im letzten Jahr Hilfe in Güssing
An der Klinik Güssing setzt man dieser Entwicklung konkrete Maßnahmen entgegen. Vor einem Jahr wurde eine bariatrische Ambulanz eingerichtet. Seither wurden 231 Patienten mit morbider Adipositas behandelt. Das Angebot reicht von Beratung über präoperative Diagnostik bis hin zu chirurgischen und medikamentösen Therapien.

Zitat Icon

Jeder Fall wird vorab in einem interdisziplinären Adipositas-Board besprochen. Das sichert höchste Qualität und minimiert Komplikationen.

Primarius Dr. Erich Willhuber, Vorstand der Abteilung für Chirurgie in der Klinik Güssing

Bild: erwin muik

Als einziges Haus im Burgenland werden bariatrische Operationen mit Schwerpunkt Stoffwechselchirurgie durchgeführt. Primarius Erich Willhuber, Vorstand der Chirurgie und Leiter der Ambulanz, weiß um die doppelte Belastung der Betroffenen: „Wer starkes Übergewicht mit sich herumträgt, kämpft auch mit Vorurteilen, Stigmatisierung und stiller Ausgrenzung. Viele Erkrankte leiden an einem massiv verringerten Selbstwertgefühl.“

Lesen Sie auch:
Gesund in den Monat
Übergewicht erhöht Risiko für schwere Infektionen
01.03.2026

In Güssing gehe es daher nicht nur um Operationen, sondern um ein ganzheitliches Konzept. Chirurgie, Innere Medizin, Diätologie, Psychologie und Physiotherapie arbeiten eng zusammen. Ziel sei es, Gewicht zu reduzieren und zugleich Lebensqualität zurückzugeben.

Wissenswertes

Knapp 35 Prozent der Menschen über 15 Jahre sind in Österreich übergewichtig (BMI ≥ 25 kg/m²), rund 17 Prozent leiden an Adipositas (BMI ≥ 30 kg/m²). Im Bundesländervergleich weist das Burgenland mit 21,7 Prozent die höchste Adipositasprävalenz auf.

Auch Landeshauptmann Hans Peter Doskozil unterstreicht die Bedeutung der wohnortnahen Versorgung. „Wir wollen Betroffenen Mut machen und konkrete Hilfe anbieten. Unser Ziel ist mehr Lebensqualität und mehr gesunde Jahre.“

Selbsthilfegruppe: Erstes Treffen am 12. März
Ein weiterer Schritt ist die neu gegründete Selbsthilfegruppe an der Klinik Güssing. Das erste Treffen findet am 12. März (16.30 Uhr) statt. Anmeldung: chirurgie.guessing@gesundheit burgenland.at anmelden.

Burgenland
03.03.2026 19:00
