Adipositas: Jeder Fünfte im Burgenland betroffen

Morgen ist Welt-Adipositas Tag. Ein Tag, der aufrütteln soll. Denn Übergewicht ist kein Schönheitsproblem, sondern eine chronische Erkrankung mit dramatischen Folgen. Und das Burgenland ist besonders betroffen. Jede dritte Person in Österreich ist übergewichtig, fast jede sechste gilt als adipös. Im Burgenland liegt der Anteil mit 21,7 Prozent sogar deutlich höher als im Bundesdurchschnitt.