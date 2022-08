„Überragend!“ Viel Lob für LASK-Matchwinner

Der LASK steht derzeit verdient an der Spitze der Bundesliga. In einer intensiven Partie auf Augenhöhe gewannen die Linzer Samstagabend in Graz bei Sturm mit 1:0 (0:0), also dort, wo Meister Red Bull Salzburg vor wenigen Wochen eine 1:2-Niederlage bezogen hatte. Viel Lob gab es für Matchwinner Keito Nakamura: Peter Michorl bezeichnete seinen japanischen Teamkollegen nach der Partie als „überragend“.