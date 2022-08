Waldbrand in NÖ: Ausflügler flüchten vor Qualm

Wie die Freiwillige Feuerwehr Bad Vöslau via Facebook bekannt gab, stehe ein Waldareal am sogenannten Harzberg in Flammen. Unmittelbar neben dem beliebten Ausflugsziel, der Kaiser-Franz-Joseph-Jubiläumswarte mit angrenzendem Schutzhaus, stiegen dichte Rauchschwaden empor.