So viele Waldbrände wie seit einem Jahrzehnt nicht

Der Regen kommt

Landauf, landab hatten Waldbrände in den vergangenen Tagen und Wochen die Einsatzkräfte gefordert. Aktuell kämpfen Kräfte etwa in Kärnten, Tirol und Niederösterreich gegen Flammen und Glutnester. Doch mittlerweile ist endlich der ersehnte Niederschlag in Sicht. Ab Donnerstag kehrt der Regen zurück, zum Wochenende hin sinken die Temperaturen weiter. Sogar der Schnee kommt noch einmal zurück und erreicht teilweise sogar die Täler.