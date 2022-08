Schüsse in Einkaufszentrum: Verdächtiger erst 15!

Am Freitag sind in einem Einkaufszentrum in der südschwedischen Stadt Malmö Schüsse gefallen (Video oben). Ein 31-jähriger Mann wurde getötet, eine Frau verletzt, der mutmaßliche Täter verhaftet - krone.at berichtet. Wie die Polizei am Samstag im Rahmen einer Pressekonferenz mitteilte, ist der Verdächtige erst 15 Jahre alt.