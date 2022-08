„Jemand muss die politische Verantwortung tragen“

In den obersten Gremien der Energie Ried herrscht weiter dicke Luft. Grund: Am 21. März gab der Aufsichtsrat mit 12 Pro-Stimmen und einer Enthaltung die dringende Empfehlung an die nicht anwesende Generalversammlung ab, aus den Spekulationsgeschäften beim Strom auszusteigen. Man befürchte Millionenverluste. Tags darauf wurde diese Empfehlung, die auch Experten der Firma Inercomp gestützt hatten und von Geschäftsführung und Betriebsrat als unbedingt notwendig erachtet wurde, von der Generalversammlung um ÖVP-Bürgermeister Bernhard Zwielehner verworfen. Es wurde der Beschluss gefasst, die bestehende Beschaffungsstrategie beizubehalten.