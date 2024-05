Wie verletzter Streuner „Leo“ neues Leben bekam

Iris Appl machte im Februar dieses Jahres gerade im Garten des Marienheims in Gallspach, wo sie als Pflegerin arbeitet, Mittagspause mit ihren Kolleginnen, als sie plötzlich ein lautes Miauen von der Straße hörte. Ein Kater schleppte sich schwer verletzt in ihre Richtung, die Pflegerinnen erkannten ihn sofort: Streuner „Leo“ besuchte regelmäßig alle im Ort und holte sich Streicheleinheiten und Leckerlis. Und weil er ein so herzliches Wesen besitzt, war er auch überall gerne gesehen.