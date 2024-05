13-Jähriger von Bim in OÖ erfasst und verletzt

Ein 34-jähriger Linzer lenkte am Mittwoch gegen 13.45 Uhr die Straßenbahn Linie 4 während einer Lehrfahrt von Linz kommend in Fahrtrichtung Traun. Neben ihm befand sich sein 28-jähriger Lehrfahrer, ebenfalls aus Linz. Laut derzeitigem Ermittlungsstand überquerte ein 13-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land die parallel zu den Gleisen verlaufende B139 sowie die Gleise Richtung stadtauswärts, um vermutlich eine bereits in der Haltestelle stehende Straßenbahn zu erreichen.