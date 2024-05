„Der Verkehr auf der Linzer Seite wird ansteigen“

Verkehrszahlen werden in Urfahr drastisch sinken

Vor allem jenseits der Donau rund um die Rudolfstraße sollen die Auswirkungen am deutlichsten zu bemerken sein, wie auch VP-Stadtvize Martin Hajart bestätigt: „Mit der Eröffnung der Westringbrücke werden die Verkehrszahlen in Urfahr drastisch sinken – im Gegenzug wird der Verkehr in Linz entlang der Donau bis zur endgültigen Fertigstellung der A 26 ansteigen.“ Was wohl nicht jedem gefallen wird, schließlich ist die voraussichtliche Verkehrsfreigabe erst für Dezember 2035 anberaumt. Die Mikrosimulationen mit einer Prognose für 2030 zeigen aber auch, dass der Römerbergtunnel zwar über einen gewissen Zeitraum noch leistungsfähig bleibt, aber langfristig der Bau des Tunnels Freinberg inklusive Bahnhofknoten sowie der Bau der Westbrücke inklusive Lückenschluss zur A 7 unerlässlich sein werden.