Jeder zehnte Spendeneuro stammt aus einem Nachlass

Hohe Bereitschaft

Damit ist die reiselustige Dame nicht alleine: Kaum irgendwo sonst ist die Bereitschaft, sein Vermögen an gemeinnützige Organisationen zu spenden, so stark angestiegen wie in Oberösterreich. Hatten sich 2021 noch acht Prozent der Über-40-Jährigen eine Testamentsspende vorstellen können, so sind es nun bereits 17 Prozent. „Jeder zehnte gestiftete Euro kommt aus Nachlassspenden“, betont Markus Aichelburg von der Initiative Vergissmeinnicht.