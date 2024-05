Karriereende von Thiem: „Mich wundert es nicht!“

„Weiß, wie schwierig es ist“

„Mich wundert es nicht, dass es so gekommen ist. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schwierig es ist, nach so einer Verletzung zurückzukommen“, so die Polizeischülerin. Was diese Erkenntnis für ihre Karriere bedeutet? „Ein Ende ist für mich kein Thema, mein Ziel ist es, dass ich zurückkomme. Ich trainiere, halte mich fit und schaue, dass mein Körper wieder in einem Top-Zustand ist. Und dann wird man einfach weiterschauen.“