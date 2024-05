„Botschafterschule des Europäischen Parlaments“

Praxisnahes Lernen anhand brandaktueller Themen

Was ist Inflation, wie kommt die Teuerung zustande und was haben der Leitzins der EZB und internationale Lieferketten damit zu tun? Diese und viele weitere Themen, die aktueller nicht sein könnten, wurden in den wirtschaftlichen Gegenständen der SPAR-Akademie Wien integriert. Im Unterrichtsfach „Politische Bildung“ in den dritten Klassen steht beinahe das komplette zweite Semester im Zeichen der Geschichte und Entwicklung der EU. Außerdem werden Themen behandelt, wie die verschiedenen EU-Institutionen und deren Aufgabenbereiche, aktuelle und zukünftige Mitgliedsstaaten, die Bedeutung der Währungsunion, EU-Subventionen bzw. EU-Förderungen und vieles mehr.