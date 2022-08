Roglic-Team Jumbo-Visma gewinnt Vuelta-Auftakt

Die zweite Etappe führt am Samstag über 175,1 km von Hertogenbosch nach Utrecht. Das dritte Teilstück in den Niederlanden endet am Sonntag nach 193,2 km mit Start und Ziel in Breda. Nach dem ersten Ruhetag am Montag wird das Rennen am Dienstag auf spanischen Boden im Baskenland fortgesetzt. Zu Ende geht die letzte der drei großen Landesrundfahrten in drei Wochen in Spaniens Hauptstadt Madrid.