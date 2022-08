Stelzer-Interview: „Müssen Sanktionen überprüfen“

Ihr Vorgänger Josef Pühringer meinte im Jahr 2014 in Richtung Bundes-ÖVP, „es müsse dringend was passieren“, es reicht nicht, bei 20 Prozent „herumzugrundeln“. Jetzt ist die ÖVP in einer ähnlichen Situation. Keine Forderung an die Bundes-ÖVP, sich zu konsolidieren?

Wir haben seit zweieinhalb Jahren einen Dauerkrisenbetrieb. In dieser Situation die Hauptverantwortung zu tragen, ist etwas, was man vorher so nicht kannte. Man muss Vertrauen wieder zurückgewinnen, indem man seine Aufgaben erfüllt, auch wenn der Gegenwind heftig ist.