„Putin bereit, eigene Leute in Massen zu opfern“

krone.at: Im Osten Russlands lehnen sich Minderheiten auf, weil sie die Hauptlast des Krieges tragen. Rekrutiert Putin bewusst Völkergruppen aus den asiatischen Teilrepubliken Russlands?

Peter Ruggenthaler: Werbung und Propaganda laufen überall gleich. Russland ist aber ein Vielvölkerstaat. Dadurch, dass viele ethnische Minderheiten sozial benachteiligt sind, fallen die Rekrutierungen dort auf fruchtbaren Boden. Es wird Sold von mehreren Tausend Euro pro Monat versprochen. Das ist schon für Moskauer Verhältnisse eine gewaltige Summe, aber irgendwo im fernen Osten und dann noch speziell innerhalb von benachteiligten Volksgruppen ist das enorm. Das erklärt in großem Maße, warum die Anwerbung in solchen sozialen Schichten viel mehr Erfolg hat als in Moskau und anderen Großstädten Russlands. Die Propaganda verkauft es so, dass alle Völker Russlands bereit sind.