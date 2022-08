Königlicher Besuch bei Sturms Fußballerinnen

Am Freitag gab’s dann ein Raunen bei den Sturm-Mädels: Denn kein Geringerer als David Alaba kam auf Besuch! „Er hat uns von seinem Weg berichtet, dass man nicht als Superstar geboren wird“, war Sektionschef Mario Karner wie alle höchst beeindruckt von „König David“. „Neben dem Sportlichen nehmen wir hier so viel für unsere Sektion mit, was etwa das Thema Professionalität betrifft“, so Karner.