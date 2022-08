Familie über „Höllen-Tortur“ im Spital entsetzt

„Fürchterlich! Das kann doch nicht sein, dass ein Patienten in einem Spital in Österreich nicht wie ein Mensch behandelt wird“, beklagt die Mutter. Sie schrieb einen Beschwerdebrief an das Büro des Landeshauptmannes. Mit den Vorwürfen konfrontiert, wollte die Spitalsleitung zu der Causa keine Stellungnahme abgeben. Die Familie könne sich direkt ans Krankenhaus wenden, hieß es.