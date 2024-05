Von Geldeintreibern angeschossen und verprügelt

Die Anklageschrift liest sich wie ein Kriminalroman. Zwei Slowaken sollen im Oktober 2023 den Wiener Patrick S. in einem Haus in Kittsee ärgstens malträtiert haben, weil der seine Schulden in Höhe von 50.000 Euro nicht begleichen konnte. Die Rede ist von: Handschellen; Klebeband; sechs Schüsse aus einer Gaspistole auf das Opfer; Fausthiebe gegen Kopf und Körper; ein Hammer; eine Thrombosespritze, mit der angeblich das HIV-Virus injiziert worden sein soll; eine Mausefalle, die zuschnappte und in der zur Abschreckung ein Bleistift zerbrach. „Such dir einen Finger aus“, soll einer der Slowaken gesagt haben.