Eiskalt! Schweiz wirft Deutschland aus dem Turnier

Die Nordamerikaner besiegten in Prag die Slowakei mit 6:3 und sicherten sich damit einen Platz in der Vorschlussrunde am Samstag. Die Eidgenossen kämpften in Ostrava Vizeweltmeister Deutschland mit 3:1 nieder. Um die zwei weiteren Halbfinalplätze spielen am Abend Schweden gegen Finnland sowie die USA gegen Gastgeber Tschechien.