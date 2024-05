Italien-Trainer verzichtet auf zwei Europameister

Bis zum 6. Juni muss Spalletti sein Aufgebot, das von Torhüter Gianluigi Donnarumma und Offensivspieler Federico Chiesa angeführt wird, auf 26 Profis reduzieren. Italien nimmt die EM-Vorbereitung am 31. Mai im Trainingszentrum Coverciano bei Florenz auf. Nach Testspielen gegen die Türkei (4. Juni) und Bosnien-Herzegowina (9. Juni) reist der zweimalige Europameister am 10. Juni nach Deutschland, wo in Gruppe B Albanien, Spanien und Kroatien warten.