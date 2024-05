Luxus-Autos gestohlen: Beute weg, Diebe verurteilt

Sie waren die Handlanger, die Ausführenden – und saßen nur kurz in den Luxus-Karossen, die sie im Auftrag stahlen. Dafür wandern ein Türke und zwei Polen in den Knast, die wertvolle Beute – fast zwei Millionen Euro in Blech – fährt jemand anderes. Die Belohnung für die Diebe wäre lächerlich gering gewesen.