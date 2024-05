Schlosskonzerte Halbturn feiern den Fünfziger

Zu Ehren des Gründers der Halbturner Schlosskonzerte Robert Schollum eröffnen Donnerstag Abend Benno Schollum und Sophie Katharina Schollum – sein Sohn und seine Enkelin – den heurigen Konzertreigen. Gespielt werden Werke von ihm, aber auch von Josef Haydn, Franz Schubert und Johannes Brahms, Kurt Weill, Hermann Leopoldi und Robert Stolz. Das Highlight: Ein Lied, das Sophie Katharina Schollum für und mit ihrem Vater geschrieben hat. Aber das ist noch lange nicht alles. Am 30. Mai wird Paul Gulda zum Klavierabend in den Freskensaal des Schlosses bitten, am 6. Juni stehen YOUNG-STARS aus dem Burgenland, präsentiert von Günther Kleidosty auf der Bühne.