Versöhnliche Töne im Tauziehen um Orgelfestspiele

Feindseliges Umfeld

Mit diesen Worten drückten die Mitglieder sowie Freunde von Musica Sacra-, der Kammerphilharmonie und „ORGELockenhaus“ ihr Bedauern über das Ende einer bedeutenden Ära aus. Wie berichtet, hatte Kantor Wolfgang Horvath „nach offenbar unüberbrückbaren Differenzen all seine Ämter zurückgelegt, da es nicht möglich war, seine Arbeit in der Pfarre mitzutragen und ausreichend zu unterstützen. In diesem feindseligen Umfeld konnte die Kirchenmusik nicht weiter gedeihen“, heißt es in einem Offenen Brief an die Diözese.