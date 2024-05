Saudi-Arabien: Schlüssel zu neuer Ära in Nahost

„Vision 2030“

Tatsächlich scheuten sich viele Meinungsführer in muslimischen Ländern, die Saudis zu kritisieren, weil sie befürchteten, dass ihnen die Einreise zur Pilgerreise nach Saudi-Arabien verweigert werden könnte. Diesen Einfluss kann das Königreich zu seinem Vorteil einsetzen – auch wenn es um eine Anerkennung Israels geht. „Saudi-Arabien äußert sich bislang in der Sache nur sehr bedacht“, sagt Schallenberg. Aus Gründen: die „Vision 2030“ – ein gigantisches Wirtschafts- und Infrastrukturprojekt, in das bislang drei Billionen Dollar Investitionen geflossen sind. „Für so ein Projekt braucht man Ruhe in der Region“, so Schallenberg. Der Terroranschlag der Hamas auf Israel am 7. Oktober des Vorjahres sowie die Raketenangriffe der Houthi-Rebellen im Roten Meer sind somit ein gravierender Störfaktor.