Wo Opern-Diva Inspiration für ihre Wohnung sucht

Künstlerisches sprießte in Pension

So richtig zu malen hat Mikula eigentlich erst in ihrer Pension begonnen. Als sie Bilder auf Instagram präsentierte, folgten Einladungen in verschiedene Galerien. Und in der Wiener City Galerie wurde Netrebko dann auf die farbenfrohen Bilder der Künstlerin aufmerksam. „Seitdem hat sie mir mindestens fünf Sprachnachrichten geschickt, dass sie an meinen Bildern interessiert sei“, freut sich Mikula. Und gestern war es dann soweit.