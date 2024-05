Merlier stiehlt Milan in Padua die Sprint-Krone

Der Belgier setzte sich am Donnerstag in Padua um wenige Zentimeter vor dem in den Massensprints bisher dominanten Italiener durch. Für Merlier war es der zweite Etappensieg beim diesjährigen Giro, Milan verbuchte bereits drei Erfolge. Die nächste und letzte Chance für Sprinter sollte es auf der Schlussetappe in Rom am Sonntag geben.