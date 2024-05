EU verhängt Millionenstrafe gegen Milka-Hersteller

Wie die Wettbewerbshüter in Brüssel mitteilten, beträgt die Strafe 337,5 Millionen Euro. Eigentlich sollte diese noch höher ausfallen. Weil Mondelez mit der EU-Kommission zusammengearbeitet und seine Verantwortung ausdrücklich anerkannt habe, sei dem Unternehmen 15 Prozent der Geldstrafe erlassen worden, hieß es am Donnerstag. Dennoch handelt es sich um die höchste von der EU gegen einen Lebensmittelhersteller verhängte Strafe. Mondelez stellt eine Reihe bekannter Produkte her, darunter Milka-Schokolade, Toblerone, Daim, Oreo, Mikado, Philadelphia und Tuc.