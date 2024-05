„Hatte die Chance“: Marko erklärt Schumacher-Veto

„Wir haben mit Liam Lawson einen sehr guten Junior in der Warteschleife. Wir haben in der Formel 2 Isack Hadjar, der absolut vorne mitfährt. Und wir haben in der Formel 3 den 16-jährigen Arvid Lindblad. Wir sind sehr gut aufgestellt“, zeigt sich Marko zufrieden. Ein Schumacher hätte in diesem Konzept keinen Sinn ergeben.