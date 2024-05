Russen entfernen estnische Bojen in Grenzfluss

Seit dem russischen Einmarsch in der Ukraine im Jahr 2022 ist die Position der metallenen Tonnen zwischen beiden Ländern umstritten. Die estnische Ministerpräsidentin Kaja Kallas warf der Regierung in Moskau am Donnerstag Provokationen vor. „Wir sehen ein breites Muster russischer Aktionen, mit denen versucht wird, Angst zu schüren“, erklärte sie.