Gefährlicher Schulweg wegen Mega-Baustelle

Gefahrenstelle rasch entschärfen

Anrainer Martin Ertl ist verärgert: „Bei uns ist auch ohne Baustelle schon viel Verkehr! Die Kreuzung, wo die Kinder die Straße überqueren müssen, ist viel zu gefährlich.“ Die großen Fahrzeuge würden beim Queren die Sicht auf die Straße versperren. Jedes Jahr ereignen sich in Österreich laut ÖAMTC etwa 470 Unfälle mit Schulkindern am Weg in die Schule, bei denen die Schüler überwiegend zu Fuß unterwegs sind.