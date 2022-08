„War vor allem mental eine große Herausforderung“

In Salzburg deshalb, weil der nur wenige Kilometer von der Landesgrenze in Rohrmoos bei Schladming aufgewachsene Steirer seit längerem Botschafter für „SalzburgerLand“ ist. „Ich habe richtig hart für die Tourkarte gekämpft, was vor allem mental eine große Herausforderung war“, berichtete Schwab im GCC Klessheim. Seine Saison-Höhepunkte in Amerika seien die 62er-Runde in Pebble Beach (10 unter Par) sowie Platz sieben beim gleichzeitigen Sieg von Straka bei der Honda Classic gewesen.