Höck zeigt gehörig auf und turnt sich ins Finale

Vinzenz Höck hat am Donnerstag bei der EM der Kunstturner im Rahmen der European Championships in München gehörig aufgezeigt. Der 26-jährige Grazer qualifizierte sich mit einer starken Kür an den Ringen (14.866 Punkte) als Dritter für das Gerätefinale der Top Acht. Im Teambewerb belegten die rot-weiß-roten Männer den 13. Rang, womit sie das Ticket für die WM im Spätherbst in Liverpool lösten.