U23-Europameister Maurer gelingt der Finaleinzug

Timon Maurer hat bei der Kanu-EM in München im Rahmen der European Championships das A-Finale im Kajak-Einer über 500 m geschafft. Der U23-Europameister belegte am Donnerstag in seinem Halbfinale den zweiten Rang hinter dem Portugiesen Fernando Pimenta und erzielte in 1:42.469 Min. auch die insgesamt zweitschnellste Semifinalzeit. Über 1.000 m steht der 21-Jährige im Semifinale.