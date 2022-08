Susanne Walli steht auch über 200 m im Semifinale

Susanne Walli setzt ihre sensationellen Leistungen bei der Leichtathletik-EM in München weiter fort. Nachdem sie auf ihrer Paradedisziplin, den 400 m, schon im Semifinale war, schaffte sie überraschend auch über 200 m vom Vorlauf den Aufstieg in die Runde der besten 24. Diese findet noch an diesem Donnerstag in der Abendsession statt.