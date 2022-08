Hagelsturm auf Korsika forderte drei Menschenleben

Bei heftigen Unwettern sind auf der französischen Mittelmeerinsel Korsika drei Menschen gestorben. Ein 13-jähriges Mädchen wurde auf einem Campingplatz in Sagone an der Westküste der Insel von einem Baum getroffen. Eine 72-jährige Frau starb an einem Strand südlich von Sagone, weil das Dach einer Strandhütte auf ihr Fahrzeug fiel. Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin schrieb außerdem von einem dritten Toten.