Zwei Menschen in der Toskana von Bäumen erschlagen

Wind mit bis zu 140 Kilometern pro Stunde

Darüber hinaus wurde eine Person in Camaiore bei Lucca von einem Baum getroffen und verletzt. In Florenz verursachten entwurzelte Bäume Schäden an mehreren Stellen in der Stadt. Der Schirokko-Wind wehte in ganz Italien und erreichte Geschwindigkeiten von bis zu 140 Kilometern pro Stunde, wie der Präsident der Region Toskana, Eugenio Giani, mitteilte. In Ligurien fiel der Strom in einer Gemeinde aus.