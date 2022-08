Dramen im Gewittersturm: Fünf Menschen kamen um

Schwere Unwetter samt Sturmböen von bis zu 140 km/h sind am Donnerstagnachmittag über Österreich hinweggefegt. Die tragische Bilanz: Fünf Menschen - darunter zwei Kinder - kamen in Kärnten und in Niederösterreich ums Leben. Etliche wurden teils schwer verletzt. In der Steiermark, insbesondere in Graz, verursachte der Gewittersturm schwere Schäden. Auch Masten von Starkstromleitungen hielten den Naturgewalten nicht stand. Die Folge: massive Stromausfälle, die sogar die ÖBB lahmlegten.