„Idioten“-Sager: FPÖ erzürnt über Meinl-Reisinger

Im krone.tv-Sommergespräch am Mittwochabend hat NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger die Freiheitlichen als „nützliche Idioten“, die sich von Russlands Präsident Wladimir Putin „vor den Karren spannen lassen“, bezeichnet (siehe Video oben). Die Antwort der Blauen auf diesen Sager ließ nicht lange auf sich warten. „Es grenzt schon an maßlose Selbstüberschätzung der rosaroten Chefin, die Bezeichnung ‚nützliche Idioten‘ in einem Anfall von politischem Tourette-Syndrom in den Mund zu nehmen, um von ihrem eigenen Unvermögen abzulenken“, kritisierte FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz am Donnerstagvormittag.