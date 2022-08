Meinl-Reisinger über FPÖ: „Nützliche Idioten“

„Österreicher ist gescheiter als so mancher Politiker“

In Sachen Teuerungen hält die NEOS-Chefin die Österreicher für „viel gescheiter als so manchen Politiker“. Die Bevölkerung würde immerhin schon von selbst Energie sparen. Den von anderen Parteien geforderten Preisdeckel sieht sie als Griff in die „Populismus-Kiste“, denn so würde keiner mehr zum Sparen animiert werden. Auch die Anti-Teuerungs-Maßnahmen der Bundesregierung findet Meinl-Reisinger nicht gut: „Ich finde dieses Almosengeben in Form von Gutscheinen schrecklich!“ Vielmehr müsse man dafür sorgen, dass sich die Menschen die Teuerungen leisten können.