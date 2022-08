100-m-Sprint-Titel an Jacobs und Lückenkemper

Olympia-Sieger Marcell Jacobs ist neuer Europameister über 100 m! Der Italiener gewann am Dienstag das Sprint-Finale bei der Leichtathletik-EM in München im Championship-Rekord von 9,95 Sekunden vor den beiden Briten Zharnel Hughes (9,99) und Jeremiah Azu (10,13). Bei den Frauen ging der Titel auf der kurzen Sprintdistanz an die Deutsche Gina Lückenkemper, die das Rennen in 10,99 hauchdünn vor der Schweizerin Mujinga Kambundji (10,99) und der Britin Daryll Neita (11,00) gewann.