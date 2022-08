Noch viele offene Baustellen auf „Todesstrecke“

Keine Straße wird so heftig debattiert

Natürlich, die Unfallzahlen steigen in der gesamten Steiermark besorgniserregend. 51 Todesopfer sind bereits zu beklagen. Doch bei keiner Straße ist die Debatte so politisch und hitzig wie bei der Transitroute durch das Ennstal. Das erklärt sich aus der Geschichte und dem jahrzehntelang verhinderten Ausbau.