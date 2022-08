Horrorunfall in Schladming: Drei Todesopfer!

Starben noch an Ort und Stelle

Drei Insassen in den Fahrzeugen wurden massiv verletzt - so schwer, dass es für alle drei keine Hilfe mehr gab. Die 42-Jährige sowie die beiden Frauen aus dem zweiten Auto (20 und 50) starben noch an der Unfallstelle. Die beiden weiteren Insassen wurden nach medizinischer Erstversorgung mit schweren Verletzungen in die Krankenhäuser gebracht.