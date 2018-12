58 Millionen Euro sollen Todesstrecke entschärfen

Verzögerungen nicht ausgeschlossen

Die Umsetzung des Maßnahmenpakets fällt vor allem in den Zuständigkeitsbereich von Landesbaudirektor Tropper, der betont: „Gerade in den unzähligen, für jedes einzelne Projekt notwendigen Verfahren wie Grundeinlöse, Straßen- oder Wasserrecht kann es immer wieder zu Verzögerungen kommen - siehe Verkehrslösung Trautenfels. Aber mit der Vergabe an die Kärntner Massivbau geht es auch in Trautenfels ab 2019 richtig los.“