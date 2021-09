Schluss mit Stau: Verkehrslösung in Liezen kommt

Die unrühmliche Bezeichnung „Todesstrecke“ soll aus dem Vokabular der Ennstaler in der Steiermark verschwinden: Schritt für Schritt wird die B320 sicherer. Nun gibt SPÖ-LH-Vize Anton Lang via „Krone“ auch den Startschuss für eine Verkehrslösung in der staugeplagten Bezirksstadt Liezen! Die Prüfung aller Varianten dauert zwei Jahre.