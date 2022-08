Wer schenkt Hoffnung? Tiere einfach zurückgelassen

Katzenbrüder

Nach ihrem Lebensplatz halten zwei Katzenbrüder Ausschau. Ihrem zarten Alter von drei Monaten gemäß, verhalten sich die Jungs verspielt und neugierig. Die kleinen Racker mögen sich so gerne, dass sie am liebsten für immer zusammenbleiben würden. Ein Zuhause, in dem beide willkommen sind, wäre wünschenswert.

Tel.: 0 664/541 50 79.