Am Morgen mit 3,4 Promille hinterm Steuer ertappt

Diesen Rausch bringen geeichte Trinker oft nicht einmal am Samstagabend zusammen! Mit mehr als drei Promille im Blut kurvte ein 48-Jähriger mit seinem Wagen durch seine Heimatstadt. Die Polizei konnte ihn stoppen und verhinderte so womöglich einen schweren Unfall. in Hargelsberg baute ein Alkolenker einen schweren Crash.
Der 48-Jährige aus Steyr wurde am Dienstagvormittag gegen 9.10 Uhr aufgehalten, weil er in Schlangenlinien durch seine Heimatstadt kurvte. Sofort, als die Beamten mit ihm sprachen, merkten sie: „Da stimmt etwas nicht!“ Und der Verdacht, dass der Autofahrer schon um diese frühe Zeit einen Rausch hat, war berechtigt.
Weiterfahrt untersagt
Denn der Alkomattest bestätigte die „Fahne“ des Steyrer und ergab 3,4 Promille. Der Führerschein wurde vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.
Auto nicht zugelassen, dafür Rausch am Steuer
Einen schweren Unfall im Rausch baute dagegen ein 25-jähriger afghanischer Staatsangehöriger in Hargelsberg. Mit seinem nicht zugelassenen Wagen kam er ins Schleudern, rammte einen Brunnenschachte. Vor der Fahrt ins Spital musste der Verletzte noch zum Alkotest und der ergab 1,58 Promille.
