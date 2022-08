„Man kann nicht endlos Gutscheine verteilen“

„Regierung greift SPÖ-Vorschläge verzögert auf“

SPÖ-Vorsitzende Rendi-Wagner forderte auch, die Übergewinne, die die Energiekonzerne aufgrund der erhöhten Preise, zu besteuern. Dabei übte sie deutliche Kritik an Vizekanzler und Grünen-Chef Werner Kogler, der im ORF-„Sommergespräch“ erklärt hatte, man arbeite in der Regierung an einem entsprechenden Modell. „Zuerst sagt Vizekanzler Kogler, das wäre nicht wirksam und dann greift die Regierung mit großer Zeitverzögerung unsere Vorschläge auf“, so die SPÖ-Parteivorsitzende in Koglers Richtung. Die Einnahmen aus der Besteuerung der Übergewinne sollten je zur Hälfte für Maßnahmen gegen die Teuerung und zum Ausbau der erneuerbaren Energie verwenden, so der Vorschlag Rendi-Wagners.