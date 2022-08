Tanken in Deutschland rechnet sich - noch

Auch im benachbarten Deutschland ist das Tanken billiger geworden. Die Differenz in der Grenzregion beläuft sich inzwischen aber nicht mehr auf bis zu 20 Cent pro Liter. Die Fahrt nach Bayern oder Baden-Württemberg rechnet sich für den einen oder anderen dennoch - und so mischen sich immer wieder Fahrer mit Bregenzer oder Dornbirner Kennzeichen unter die derzeit in Lindau tankenenden Einheimischen und Urlauber.