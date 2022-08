Ehe-Aus bei Maria Furtwängler und Hubert Burda

Jahrzehntelang waren sie ein Vorzeige-Paar, jetzt haben die Schauspielerin Maria Furtwängler (55) und der Verleger Hubert Burda (82) nach mehr als 30 Jahren Ehe ihre Trennung bekannt gegeben. „Maria Furtwängler und Hubert Burda gehen bereits seit geraumer Zeit getrennte Wege. Sie sind einander, auch angesichts der beiden gemeinsamen Kinder, freundschaftlich und familiär verbunden und werden dies auch in Zukunft so handhaben“, so eine Sprecherin von Furtwängler am Montag.