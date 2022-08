Rushdie kann nach Messerangriff wieder sprechen

Rushdie wird laut US-Medien in einem Krankenhaus in Ernie im Bundesstaat Pennsylvania behandelt. Dieser grenzt an New York an, wo seine Lesung abgehalten werden hätte sollen und der Schriftsteller am Freitag von einem 24-Jährigen mit einem Messer attackiert wurde. Nun hat sich Rushdies Zustand gebessert, wie sein Literaturagent Andrew Wylie berichtete. Er wird nicht mehr künstlich beatmet und kann wieder sprechen. Rushdies Schriftstellerkollege Aatish Taseer hatte geschrieben, dass der Autor schon Witze mache.